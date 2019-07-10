Волейболисты со всей России сойдутся на пляже «Ласковый»

В Петербурге пройдут соревнования по пляжному волейболу. Фото: pixabay.com

В Петербурге пройдут соревнования по пляжному волейболу. Фото: pixabay.com

В Курортном районе Петербурга в поселке Солнечное 12 июля откроется XX Всероссийский фестиваль по пляжному волейболу.

Программа фестиваля охватывает три дня. Спортсмены встретятся на пляже «Ласковый».

Первыми за победу сразятся волейболисты Санкт-Петербургской федерации инвалидного спорта. Торжественное открытие фестиваля намечено на полдень 12 июля, сообщили в администрации Курортного района.

В фестивале участвуют сотни волейболистов разного уровня подготовки и возраста. Спортсмены поборются за звание лучших в номинациях «Ветераны», «Чайники», «Миксты» и «Прокуроры».

Номинация «Микст» предполагает наличие в команде одной женщины и одного мужчины. В номинации «Прокуроры» на пляже сойдутся работники районных прокуратур Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 8 июля стартовал Международный турнир высшей категории по пляжному теннису «SPb Beach Tennis Cup – 2019».