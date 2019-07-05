В Петербурге стартует международный турнир по пляжному теннису

Международный турнир высшей категории по пляжному теннису «SPb Beach Tennis Cup – 2019» пройдет в Петербурге с 8 по 14 июля. Об этом напомнили в комитете по физической культуре и спорту.

Соревнование пройдет в спортивном центре «Динамит» в переулке Челиева. Турнир станет финальным этапом Russian Grand Slam. Он также включает Гран-при в Казани и Командный чемпионат мира в Москве.

В Петербурге за победу, в частности, сразятся спортсмены из первой десятки мирового рейтинга ITF – Моника Каппеллетти (Италия), Томассо Джиованнини (Италия) и Альберт Рамос-Виейра (Испания).

Северную столицу на турнире представят лидеры пляжного тенниса Никита Бурмакин, Ирина Глимакова и Дарья Чуракова.

Спортсменам предстоит определить лучших среди женщин, мужчин, смешанных пар и детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге прошел турнир по теннису St. Petersburg Ladies Trophy.