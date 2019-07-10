МКБ развивает сотрудничество с авиакомпанией ПАО «Аэрофлот»

Московский кредитный банк (МКБ) начал выпуск резервных аккредитивов для ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в целях обеспечения выполнения обязательств по договорам лизинга воздушных судов.

Резервный аккредитив – одна из форм международной банковской гарантии, минимизирующая финансовые риски поставщиков авиакомпании. Выпуск резервного аккредитива предъявляет высокие требования к банку-эмитенту: необходимы развитая корреспондентская сеть, высокий кредитный рейтинг и хорошая репутация в сфере комплаенс.

«Для компаний, выбирающих банк-партнер, важна не только стоимость услуги, но и качество её предоставления: оперативность выпуска, согласование изменений, решение вопросов при их возникновении. Это важно, так как в подобных сделках участие принимает банк, компания, по поручению которой выпускается аккредитив, а также контрагент клиента по контракту и иностранные банки-партнеры»,

— отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

Группа «Аэрофлот» – современный авиационный холдинг, крупнейший авиаперевозчик России, входит топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку. В течение года услугами авиакомпаний Группы воспользовались 55,7 млн пассажиров, в том числе 35,8 млн пассажиров перевезено рейсами авиакомпании ПАО «Аэрофлот».

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте.