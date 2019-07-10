Обвиняемой в теракте в метро Петербурга стало плохо в суде

Теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Фото: vk.com/spb_today
Теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Фото: vk.com/spb_today

На выездное заседание Московского военного окружного суда по делу о теракте в петербургском метро вызвали скорую. Одной из обвиняемых стало плохо.

Суд ушел на часовой перерыв из-за плохого самочувствия Шохисты Каримовой, передает «Мойка78». Подсудимая пожаловалась на тошноту и высокое давление.

Каримова заявила, что ей стало плохо из-за того, что она не приняла таблетки. Какие именно лекарства и для чего, она не уточнила.

Напомним, 10 июля в Петербурге проходит допрос фигурантов дела о теракте в метро. Перед судом предстали предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и десять возможных соучастников, среди которых Шохиста Каримова. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, теракте и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Теракт произошел в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что показания по делу о теракте в метро дали «тайные свидетели».

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