По делу о теракте в петербургском метро показания дали «тайные свидетели»

«Тайными свидетелями» стали сотрудники ФСБ, которые участвовали в задержании подозреваемых.

Во вторник, 2 июля, дело о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга рассматривалось в Ленинградском окружном военном суде. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Показания давали также сотрудники ФСБ, которые принимали участие в задержаниях подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге и в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Свои личности они попросили не раскрывать, поэтому можно было лишь услышать их голос.

Сотрудник УФСБ РФ по Петербурге и ЛО рассказал, что не принимал участие в осмотре квартиры на Товарищеском проспекте. В материалах дела указано, что там было найдено взрывчатое устройство и задержаны 6 фигурантов. Он не дал четкого ответа, были ли установлены жильцы только после прихода силовиков, связаны ли фигуранты с террористической организацией, которая считается организатором происшествия.

Другой допрашиваемый был заподозрен в чтении текста по бумажке. Кроме того, сотрудник ФСБ из столицы удивил всех своим беспамятством. На все вопросы он отвечал, что не помнит. Подсудимый даже спросил у него, помнит ли тот свои имя.

Сейчас подсудимых всего 11 человек, каждый из которых свою вину отрицает.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчинском районе неизвестный обокрал почтовое отделение.