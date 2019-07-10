Обматеривший судью петербуржец раскаялся и начал вести себя прилично

В Петербурге Невский районный суд огласил приговор по делу Василия Бабаша. Его судили за оскорбление судьи.

Мужчину приговорили к году исправительных работ. Суд установил, что 21 марта 2019 году он, находясь в исправительной колонии, участвовал по видеосвязи в заседании Фрунзенского районного суда и нарушил закон.

Бабаш публично в неприличной форме оскорбил судью. В речи мужчины присутствовала нецензурная брань.

«В Невском районном суде г. Санкт-Петербурга Бабаш вину признал, раскаялся, вел себя прилично», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что жителя Петербурга оштрафовали за оскорбление сотрудника полиции в баре. Инцидент произошел в клубной пивоварне. Сотрудник правоохранительных органов пытался успокоить буйного гостя, за что получил несколько ругательств в свой адрес.