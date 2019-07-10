Помогавшего завести машину мужчину сбили на Витебском проспекте

На Витебском проспекте в Петербурге сбили 27-летнего мужчину. На проезжую часть он вышел, чтобы помочь завести заглохшую Mazda.

Мужчину госпитализировали и увезли в реанимацию с тяжелыми травмами. Известно, что сам он до того, как вышел на дорогу, был за рулем Mitsubishi Lancer.

«Человек стоял со знаком аварийной остановки во втором ряду, и в него влетел сзади второй», — рассказали очевидцы в соцсетях.

По данным Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в стоящую Mazda и водителя Mitsubishi Lancer врезался Infinity. Иномарка протаранила две машины и сбила мужчину, передает «Российская газета».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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