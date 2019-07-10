Улицу и дом на Есенина затопило, Выборгский снова в воде

В Выборгском районе Петербурга 10 июля затопило улицу Есенина. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

Причина потопа пока неизвестна. По словам очевидцев, прорыв произошел у дома №19 по улице Есенина. Вода залила улицу, проезжую часть и само здание.

«Ни дня без прорывов», — комментируют петербуржцы в соцсетях.

Вода покрывает пол в здании и пространство вокруг дома. Аварийные службы на месте пока замечены не были.

Напомним, 9 июля в Петербурге затопило Выборгский и Приморский районы Петербурга. Причиной этого стал сильный ливень. Из-за интенсивности осадков канализации не справлялись с объемами, и вода оказалась на поверхности.

Так, из-за ливня пострадали проспект Луначарского, Парашютная улица, Выборгская набережная и бульвар Менделеева в Мурино. В Петербурге протечки также внесли корректировки в работу метро. Из-за последствий ливня временно был закрыт вход на станцию «Девяткино».