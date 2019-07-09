Ливень затопил север Петербурга, канализация не справляется

На Петербург 9 июля обрушился ливень. Дождевая вода затопила северные районы города. С последствиями также столкнулся центр.

Социальные сети завалило фотографиями затопленных улиц. Мощный поток воды хлынул на проспект Луначарского, Парашютную улицу, Выборгскую набережную и бульвар Менделеева в Мурино.

«Канализация не справляется с объёмами воды после сегодняшнего ливня», — сетуют горожане в соцсетях.

Местные жители переобуваются в резиновые сапоги и шутят, что скоро им понадобятся лодки.

О непогоде также сообщают жители Петроградского района. Очевидцы отмечают, что ливневая канализация не справляется на проспекте Медиков.

«Машины окатывают водой прохожих», — делятся петербуржцы.

Потоки воды на дорогах осложняют проезд для автомобилистов. Ряд улиц стоит в пробках. По словам прохожих, на севере Петербурга остановились трамваи и троллейбусы.

«У «Меркурия» на Беговой можно на надувной лодке прокатиться», — заключили очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вход на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за последствий ливня. Работе станции помешали протечки. По словам очевидцев, из-за стекающей воды пришлось отключить электроснабжение. Сейчас станция работает в штатном режиме.