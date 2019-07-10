Ребенок пострадал в новом ДТП на трассе “Кола”

В лобовом столкновении трое получили получили травмы — их увезли в больницу Волхова.

Ребенок пострадал в ДТП на трассе “Кола” — на 95 км две иномарки встретились «лицом к лицу». Всего после аварии госпитализировали трех человек.

Авария произошла недалеко от деревни Лужа в Волховском районе Ленобласти 10 июля в среду вечером около 20 часов. Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda. Пострадала 26-летняя девушка и два пассажира Honda — 1996 г.р. и 2012 г.р., сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Сейчас их доставили в центральную больницу Волхова, врачи оценивают их состояние как средне тяжелое.

Вчера в Ленобласти в ДТП пострадали пять человек. Сегодня после дорожных аварий госпитализировали в 3-4 раза больше. Причины этого неясны: сегодня в Ленобласти и Петербургу не было дождя, из-за которого машины бы скользили по асфальту.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что семь человек пострадали и один погиб на трассе “Кола” после ДТП с КАМАЗом.