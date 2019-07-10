Девочка погибла в ДТП с КАМАЗом, восемь человек пострадали

Семь девушек и одного мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Инспекторы ГИБДД прибыли на место ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти, где КАМАЗ раздавил три легковых автомобиля на “Коле” примерно в 17:45 10 июля.

Пассажиры всех трех машин пострадали в ДТП, при этом самому водителю КАМАЗ не потребовалась медицинская помощь. В машине Datsun средне травмированными оказались женщина и девушка 2001 года рождения, а 14-летняя девочка погибла на месте, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. В Volkswagen средние травмы получили две девушки, одной 23 года, второй 18. Наконец, пассажиры — две женщины и мужчина — Honda госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На место специально приехали спасатели МЧС Ленинградской области, чтобы помочь вытащить жертв ДТП из машин.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Киришском районе Ленобласти подросток перевернул на крышу Renault.