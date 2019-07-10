Подросток без прав перевернул Renault под Киришами

Школьник катался по проселочной дороге вместе с приятелем и двумя девочками.

В Киришском районе Ленобласти четыре несовершеннолетних попали в больницу после дорожной аварии. Подросток без прав перевернул Renault Logan на крышу на проселочной дороге.

Авария произошла около 18:15 в среду 10 июля, сообщили в УГИДД Санкт-Петербурга и Ленобласти на подъезде к деревне Посадников Остров. Машина ехала от железнодорожной платформы “55 км”.

На место приехали медики и осмотрели пострадавших. Кроме водителя 2004 года рождения (14-15 лет) в машине сидели две девушки, старшей из которых может быть 15 лет и мальчик 2006 года рождения. Девушки находятся в удовлетворительном состоянии здоровья, молодые получили травмы средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на “Коле” в Ленобласти КамАЗ смял три легковые машины.