КамАЗ въехал в легковые машины на “Коле”, погиб подросток

Спасатели МЧС вскрывали искореженные машины, чтобы достать из них людей.

Грузовой автомобиль КамАЗ въехал в автомобиле на трассе “Кола” в Лодейнопольском районе Ленобласти. Погиб один подросток, еще троих пострадавших госпитализировали.

Авария произошла на 183 км трассы около 18 часов, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 10 июля. Машины ждали возможности повернуть налево на село Алеховщина, но тут в них въехал самосвал.

На место приехали спасатели МЧС Ленинградской области — две машины и шесть человек. Им пришлось вырезать пассажиров из искореженных машин. Травмированы еще один подросток и двое мужчин.

За вчерашний день в Ленобласти в ДТП пострадали всего пять человек. Сегодняшний день поднимет показатели в 2-3 раза: ранее Gazeta.SPb опубликовала фото с места аварии в Ленобласти, где пострадали 9 человек и один погиб.