Летящему на МКС арабскому астронавту дадут в дорогу халяльной еды

Лаборатория космической еды засунет в банки балалит, салуну и мадрубу.

Лаборатория Космической еды, которая поставляет провизию для астронавтов приготовит традиционные арабские блюда по случаю прибытия на МКС первого гостя из Арабских Эмиратов. Космонавты отправятся к МКС осенью.

Предполагается, что лаборатория обеспечит астронавта халяльной едой в банках, сообщает Sputnik. Например, в меню значится балалит (сладкая вермишель), салуна (кисло-сладкая рыба) и мадруба (рисовое пюре). Предполагается, что провизию подготовят к середине августа.

Россия и Арабские Эмираты подписали документ о первом полете астронавта эмиратов на МКС. Два кандидата уже проходят тренировку в Москве. Астронавт должен провести на космической станции около восьми дней.

На МКС одновременно могут находиться до шести человек, сейчас на станции сидят три космонавта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что депутат-космонавт разглядела снаряды, летящие на Донбасс.