Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на Большом Сампсониевском

Красная иномарка пыталась развернуться через двойную сплошную полосу.

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на Большом Сампсониевском пр. Санкт-Петербурга ночью в четверг 11 июля. На место прибыли медики, пострадавшего мотоциклиста увезли на машине “Скорой помощи”.

Судя по фотографиям с места ДТП, которые очевидцы опубликовали в социальных сетях, красная иномарка пыталась развернуться через двойную сплошную. Пострадал не только водитель мотоцикла, но и его пассажир: обоих увезли якобы в тяжелом состоянии, передают очевидцы. Пользователи соцсетей обсуждают происшествие в соцсетях: одни защищают мотоциклистов, другие уверены, что ночью мотоцикл все равно превысил скоростной режим.

Во вторник 9 июля в Санкт-Петербурга произошло 439 ДТП, при этом 13 человек пострадали и были отправлены в больницу.

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