Мотоциклистка сбила пешехода на Октябрьской набережной

В среду, 10 июля, на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.

Авария произошла на Октябрьской набережной, от улице Крыленко по направлению к Володарскому мосту в Санкт-Петербурге. Как сообщают очевидцы, водительница мотоцикла совершила наезд на пешехода.

Об инциденте рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.

Точных данных о пострадавших в ДТП на данный момент не поступало. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что несовершеннолетний юноша без прав перевернул Renault под Киришами.