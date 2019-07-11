В Невском районе похищено авто за 1,1 млн рублей

Владелец похищенного автомобиля обратился в полицию вчера, 10 июля.

Во вторник около половины восьмого утра в отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от гражданина 1984 года рождения.

Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что неизвестный злоумышленник похитил его автомобиль марки «Хонда СРВ». Стоимость транспортного средства составляет 1,1 миллион рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Потерпевший отметил, что иномарка была похищена от дома 14 по улице Ново-Александровской в Невском районе Санкт-Петербурга.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Василеостровском районе задержан подозреваемый в грабеже.