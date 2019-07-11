Полицейские нашли дорогостоящую иномарку в Кировском районе

Уголовное дело было возбуждено по факту преступления. Фото: pixabay

Уголовное дело было возбуждено по факту преступления. Фото: pixabay

В среду, 10 июля, в 18:10 часов вечера следователем Следственного управления УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело.

Ранее, 4 июля, потерпевший сообщил полицейским о пропаже его автомобиля марки «БМВ Х6». Уголовное дело было заведено по факту преступления, предусмотренного частью 4 статьей 158 УК РФ («Кража»).

Указанный автомобиль стоимостью 2,4 миллиона рублей был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов у дома 29 по Бульвару Новаторов в Кировском районе, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент полицеские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Невском районе похищено авто за 1,1 млн рублей.