Полиции удалось раскрыть дело о поджоге авто по «горячим следам»

Салон авто полностью выгорел. Фото: Pixabay
Салон авто полностью выгорел. Фото: Pixabay

Вчера, 10 июля, в отделение полиции Кингисеппского района около половины пятого вечера поступила информация о поджоге автомобиля.

Автомобиль марки «Лада Калина» был подожжен неизвестным злоумышленником в деревне Пятницкое. В результате пожара полностью выгорел салон. Транспортное средство было припарковано у кладбища, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Наряд ОГИБДД по указанным приматом остановил автомобиль «Ситроен Ксантия», который находился под управление гражданина 1973 года рождения. Водитель был задержан по подозрению в поджоге авто, который был совершен из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицейские нашли дорогостоящую иномарку в Кировском районе Санкт-Петербурга.

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