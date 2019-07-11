Задержан виновник массового ДТП на автодороге «Кола»

Вчера, 10 июля, около 17:45 часов вечера на 184 километре автодороги «Кола» случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 8 человек.

Установлено, что мужчина 1995 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки «Камаз», не смог справиться с управлением, в результате чего совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями, которые выполняли поворот налево в попутном направлении.

В аварии пострадали 8 человек. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Один из пострадавших — ребенок 2005 года рождения, который находился в автомобиле «Датсун», — погибла на месте ДТП, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следователь СО по Лодейнопольскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Водитель автомобиля «Камаз» задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что девочка погибла в ДТП с КАМАЗом, восемь человек пострадали.