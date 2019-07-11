Полицейским удалось пресечь конфликт в Красносельском районе

Подозреваемые задержаны. Фото: pixabay.com
Подозреваемые задержаны. Фото: pixabay.com

Во вторник, 9 июля, в отделение полиции Красносельского района Санкт-Петербурга поступила информация от местной жительницы о возникновении конфликта.

Женщина рассказала сотрудникам полиции о том, что у одного из магазинов, который расположен на улице Пограничника Гарькавого, случился конфликт между несколькими людьми, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отправились на место происшествия, где им удалось задержать двух граждан.

Мужчины были доставлен в отдел полиции для разбирательства. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у индивидуального предпринимателя похитили деньги и карточку в Петроградском районе.

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