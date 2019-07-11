Петербуржца осудят за кражу 5 млн из офиса такси-компании

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы и штраф. Фото: pixabay.com

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы и штраф. Фото: pixabay.com

Мужчина тайно залез в помещение и подобрал код отключения сигнализации.

Жителя Фрунзенского района Петербурга обвинили в хищении 5 млн рублей из офиса петербургской такси-компании. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Мужчину обвиняют в тайном хищении с незаконным проникновением, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга 11 июля. Следствие установило, что обвиняемый залез в офис “Санкт-Петербургского такси 068” в декабре и подобрал код сигнализации от кассового помещения. Ему удалось забрать с собой свыше 5 млн рублей.

В прокуратуре Петербурга не уточнили, как именно мужчине удалось подобрать код. Возможно, он раньше работал в организации.

Дело отправляют во Фрунзенский районный суд Петербурга. Обвиняемый может получить до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

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