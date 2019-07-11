Петербуржца осудят за кражу 5 млн из офиса такси-компании

Мужчина тайно залез в помещение и подобрал код отключения сигнализации.
Жителя Фрунзенского района Петербурга обвинили в хищении 5 млн рублей из офиса петербургской такси-компании. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
Мужчину обвиняют в тайном хищении с незаконным проникновением, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга 11 июля. Следствие установило, что обвиняемый залез в офис “Санкт-Петербургского такси 068” в декабре и подобрал код сигнализации от кассового помещения. Ему удалось забрать с собой свыше 5 млн рублей.
В прокуратуре Петербурга не уточнили, как именно мужчине удалось подобрать код. Возможно, он раньше работал в организации.
Дело отправляют во Фрунзенский районный суд Петербурга. Обвиняемый может получить до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что актрису подозревают в краже дорогих часов в Пулково.