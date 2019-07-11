Глава “СМУ №303” пытался погасить кредиты за счет зарплат рабочих

Виктор Мусихин признал невыплату зарплаты, но отвергает злоупотребление полномочиями.

Новое уголовное дело в отношении главы “СМУ №303” зарегистрировали в Василеостровском районном суде Петербурга. Ему вменяют злоупотребление полномочиями и невыплату заработной платы.

Виктор Мусихин как гендиректор предприятия задолжал работникам свыше 3 млн рублей по зарплате с сентября 2018 года по апрель 2019-го,сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 11 июля. Кроме этого суд установил, что с июля по декабрь 2018 года Мусихин просил юрлица, которые направляли компании деньги, перечислять средства на счета кредиторов предприятия, хотя знал, что “Строительно-монтажное управление” имеет долги по заработной плате. Мусихин согласился с обвинением о невыплате зарплаты, но вину в злоупотреблении полномочиями не признает.

До этого Мусихина готовились судить за долг в 25 млн рублей перед 240 коллегами, но уголовное дело остановили, так как гендиректор погасил задолженность.

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