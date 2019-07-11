Экс-главе комитета по строительству Ленобласти продлили домашний арест

Бывший глава комитета по строительству Ленобласти Виталий Жданов. Фото: lenobl.ru
Бывший глава комитета по строительству Ленобласти Виталий Жданов. Фото: lenobl.ru

Экс-глава комитета по строительству Ленобласти Виталий Жданов останется под домашним арестом. К такому решение пришел Санкт-Петербургский городской суд.

Жданов и его защитники не возражали против доводов следствия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Второму фигуранту дела, экс-начальнику управления комитета по строительству Евгению Николаенко, была изменена мера пресечения. Вместо заключения под стражу его ждет запрет определенных действий. Постановление первой инстанции отменил Санкт-Петербургский городской суд. До этого ожидалось, что под стражей он пробудет до 8 октября.

Напомним, Виталия Жданова задержали в мае 2018 года по подозрению в мошенничестве. Как полагает следствие, он в 2012 году похитил не менее 447 млн 521 тыс. рублей из бюджета. Помимо него, обвиняемыми по делу проходят еще пять человек, включая Николаенко.

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