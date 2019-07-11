Клуб «Торино» не продал Лянко «Зениту» за 20 млн евро

Футбольный клуб «Зенит» пытался купить бразильско-сербского защитника итальянского клуба «Торино» Лянко Войновича, но получил отказ.

«Зенит» предлагал заплатить за футболиста его нынешнему клубу €20 млн плюс бонусы, однако эта сумма не устроила руководство «Торино», которое планирует продлить контракт с Лянко, сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Такую же сумму за игрока предлагали «Рома» и «Аякс».

В прошедшем сезоне Лянко сыграл 20 матчей за арендовавшую его «Болонью», он забил один гол за сезон. Трансферная стоимость 22-летнего защитника оценивается в €8 млн.

Лянко перешел в клуб «Торино» за €7 млн в конце марта 2017 года. Контракт с ним подписан сроком на 5 лет.

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