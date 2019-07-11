СМИ: “Зенит” хочет отдать Нобоа в “Сочи”

В апреле эквадорскому полузащитнику исполнилось 34 года.

Руководство “Зенита” предложило Кристиану Нобоа предложили перейти в клуб “Сочи”, который дебютирует в РПЛ в новом сезоне. Полузащитник пока не ответил на новое предложение.

“Зенит” якобы уверен, что Нобоа не сможет выдержать конкуренцию с более молодыми игроками в новом сезоне, сообщает Metaratings.ru 11 июля. В “Сочи” уже отправили Цаллагова, Новосельцева, Полоза и Набиуллина.

Кристиану Нобоа в апреле исполнилось 34 года. Он присоединился к “Зениту” в 2017 году, но в 2018 году его отправили в “Рубин” на правах аренды. Всего он провел за”Зенит” 21 игру и забил один мяч. С 2009 по 2017 год он регулярно входил в состав сборной Эквадора.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Заболотный тренируется с “Зенитом-2”.