Заболотного отправили пинать мяч с “Зенитом-2”

За два сезона нападающий забил лишь один гол в РПЛ.

Антон Заболотный сейчас тренируется вместе со вторым составом “Зенита” Санкт-Петербурга. Нападающий попал на фото с тренировки, которые клуб выложил в Twitter 10 июля.

Обычно нападающий играет за основной состав “Зенита” Петербурга. В последнем сезоне форвард отыграл 10 матчей и не забил ничего. В сезоне 2017/2018 он заработал один мяч за 11 игр. Заболотному исполнилось 28 лет 13 июня. Он играл в матчах в составе сборной России, но за 9 игр забил лишь один гол — в матче против Чехии.

“Зенит-2” готовится к новому сезону, но из лиги ФНЛ он уже вылетел, заняв по итогам сезона предпоследнее место. Теперь он выступит в первенстве Олимп-ПФЛ. Его главным тренером является Владислав Радимов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Сутормин получил уникальный номер в “Зените” Петербурга.