Сутормин получил в «Зените» уникальный номер

Новый полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин получил свой номер — 91.

Отмечается, что Сутормин первый футболист основного состава «Зенита» в истории клуба, кто имеет номер 91. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело голубых. Номер спортсмены выбирают себе сами.

Вокруг истории с переходом 25-летнего Сутормина сейчас ходит много шума. Футболист перешел из клуба «Оренбург» в «Рубин» совсем недавно, 29 июня. Однако спустя несколько дней «Зенит» договорился и полузащитник перешел к сине-бело-голубым.

Контракт с новичком был подписан футбольным клубом на четыре года: три года и возможность продления ещё на один. За свою футбольную карьеру он успел поиграть за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что генеральный директор «Зенита» прокомментировал переход Алексея Сутормина.