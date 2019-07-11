Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам

Жители швейцарского кантона Цюрих подали в суд на соседа, чей петух мешал им спать своими криками.

Хозяин петуха обустроил в гараже рядом со своим домом птичник, где вместе с крикливым главой семейства содержал еще десяток кур. На обустройство курятника он предварительно испросил позволения муниципалитета, пишет газета Neue Zurcher Zeitung. Трое соседей пытались воспрепятствовать затее уже на этом этапе, однако муниципалитет счел птицеводство не коммерческим предприятием, а хобби, и разрешение выдал.

Тогда граждане подали на любителя кур иск в суд, где пытались в помощью видеозаписей доказать, что птица мешает им жить, громко кукарекая от 14 до 44 раз в час, при этом они измерили громкость петушиного крика с расстояния 15 м — она составила 84 децибела.

Суд усомнился в точности измерений, однако предписал хозяину птицы обеспечить тишину с 10 вечера до 8 утра в будни и до 9 утра в воскресенье. Для этого хозяин петуха должен хорошо звукоизолировать курятник и прятать туда петуха на ночь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что правительство опубликовало список запрещенных к содержанию дома животных.