Подростки в США забрались на территорию ядерного центра

Двое подростков в Калифорнии пролезли в научный ядерный центр Vallecitos GE Hitachi, но были пойманы охраной.

Мальчишки проникли на территорию зарытого режимного объекта с ядерным реактором, который находится в 50 км от Сан-Франциско, в среду ближе к вечеру, сообщает Reuters со ссылкой на Комиссию по ядерному регулированию США. Совместное предприятие японской Hitachi и американской General Electric производит радиоактивные материалы для медицины и промышлености с использованием высокообогащенного урана.

Парням удалось перелезть через ограду, однако они были замечены охраной, прежде чем преодолели второе заграждение перед входом в служебные помещения. Таким образом, доступа к материалам центра они не получили. Поступок мальчишек никак не связывают со злым умыслом, скорее усматривают в нем детскую шалость. Возможно, на их поведение повлиял сюжет популярного сериала Netflix «Странные дела», где подростки пробираются на закрытые режимные объекты, вскрывают заговор и тем самым спасают мир. Недавно как раз вышел третий сезон сериала.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе.