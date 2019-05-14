В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Вашингтон размещает ядерное вооружение в Европе, что говорит о подготовке США к его применению, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, сообщают «РИА Новости».

По его словам, «зависимые от Вашингтона страны» скрывают происходящее или попросту боятся задуматься над провокациями на территории стран Европы.

По мнению Ермакова, в результате подобных процессов часть европейских стран подвержены риску стать на грань «ядерной катастрофы».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Иран намерен нанести США «удар в голову», если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия. «Если американцы сделают свой шаг, мы ударим их в голову», заявил бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

По данным СМИ стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен направить к берегам Ирана авианосную ударную группу «Авраам Линкольн».