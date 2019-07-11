Замглавы Пенсионного фонда сознался в получении взятки

Алексей Иванов признался, что он взяточник. Фото: pfrf.ru
Алексей Иванов признался, что он взяточник. Фото: pfrf.ru

Задержанный вчера Алексей Иванов после допроса в Следственном комитете признал вину в получении крупной взятки и подал в отставку.

Сейчас заместитель руководителя ПФР помещен в изолятор временного содержания на северо-востоке Москвы. Сегодня следователи, вероятно, будут ходатайствовать в суде об его аресте. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По данным источника «Ведомостей», дело связано с контрактами на поставку оборудования.

В пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что им пока ничего не известно о решении Иванова подать в отставку.

Кроме того, по данным канала «НТВ», Алексей Иванов подозревается в растрате бюджетных средств, выделенных на информатизацию ведомства. Он занимался внедрением электронных сервисов в Пенсионном фонде, на эти цели было выделено более 1 млрд рублей.

Пост зампредседателя правления ПФР Алексей Иванов занял 2 года назад.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что заместитель главы Пенсионного фонда Алексей Иванова задержан.

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