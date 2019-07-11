Заместителя главы Пенсионного фонда Алексея Иванова задержали

По делу о взятки задержали заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Информацию об этом подтвердили в ПФР.

Представители Пенсионного фонда сообщили, что следствию оказывается содействие. На работе фонда задержание Иванова не отразилось.

«ПФР работает в штатном режиме… Они его задержали. По всей ситуации оказываем содействие», — приводят слова главы ПФР Антона Дроздова «Аргументы недели».

Алексей Иванов на должность заместителя председателя правления ПФР был назначен в апреле 2017 года. В Пенсионном фонде он отвечал за вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности и предоставления услуг в электронном виде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудницы Пенсионного фонда получили три года условно. Их обвинили в краже 4 млн рублей.