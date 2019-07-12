В Петербурге осудят застройщика ЖК «Город детства»

Против застройщика ЖК «Город детства» возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против семейной пары мошенников. Согласно следствию, Таньковы разрабатывали свое преступление с 2017 года.

По делу в хищении обвиняемыми стала компания «СНВ Северо-Запад». Дольщикам обещали квартиры с минимальной стоимостью в один миллион рублей.

Планировалось, что в жилом комплексе «Город детства» будет построено десять корпусов, которые должны были появиться в поселке Коммунар в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает издание Piter.tv.

Однако, когда деньги за строительство квартир были отданы, мошенники строить ЖК уже не планировали. В целом, семейной паре удалось продать 149 квартир и получить за это 647 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дольщики “Радужного” хотят и дальше протестовать на Колтушском шоссе. Жилой комплекс до сих пор не достроен, жителям Всеволожска обещали 1740 квартир.