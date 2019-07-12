В Калининском районе госпитализирована 8-летняя девочка со следами укусов

Полиция проводит проверку. Фото: Pixabay
Полиция проводит проверку. Фото: Pixabay

Девочка утверждает, что укусы ей нанесла её мать.

В среду, 10 июля, в отделение полиции Калининского района Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации ребенка.

Сотрудники медицинского учреждения рассказали полицейским о том, что из одного из домов по Тихорецкому проспекту была госпитализирована 8-летняя девочка. Врачи зафиксировали у ребенка следы укусов.

Несовершеннолетняя потерпевшая утверждает, что телесные повреждения ей нанесла родная мать, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту поступившей информации сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления обстоятельств, при которых девочке были нанесены повреждения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 16-летний петербуржец забрал из дома 90 тысяч рублей и пропал.

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В Калининском районе госпитализирована 8-летняя девочка со следами укусов