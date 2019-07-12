16-летний петербуржец забрал из дома 90 тысяч рублей и пропал

В четверг, 11 июля, в отделении полиции Красносельского района Санкт-Петербурга обратилась мать пропавшего мальчика.

Женщина в возрасте 46 лет рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что во вторник, 9 июля, её 16-летний сын около восьми часов утра ушел из дома 16 по проспекту Маршала Захарова в Красносельском районе, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, женщина отметила, что сын забрал с собой 90 тысяч рублей, которые хранились дома. На данный момент ребенок всё еще не вернулся домой.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку для установления местонахождения несовершеннолетнего мальчика и его поиск.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двух братьев-близнецов нашли мертвыми в квартире дома в Ленинградской области.