В Московском районе нашли угнанный ВАЗ

Сообщение о пропаже автомобиля марки «ВАЗ» поступило в отделение полиции Московского района Санкт-Петербурга 7 июля.

Автовладелец рассказал сотрудникам полиции о том, что его автомобиль был похищен в период с 18:00 7 июля по 06:00 10 июля. Транспортное средство было припарковано у одного из домов, расположенных на Дунайском проспекте.

В среду, 10 июля, сотрудниками правоохранительных органов были доставлены в отдел полиции двое 17-летних юноши, которые были полностью изобличены в совершении преступления, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленников отпустили, предварительно избрав в отношении них меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга раскрыта кража мобильного телефона.