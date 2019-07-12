В Кировском районе у мужчины похитили 85 тыс рублей

По подозрению в причастности к данному преступлению был задержан 22-летний гражданин. Фото: pixabay

По подозрению в причастности к данному преступлению был задержан 22-летний гражданин. Фото: pixabay

Полиция разыскивает преступников, которые напали на мужчину и похитили у него деньги, находящиеся в сумке-борсетке.

Ранним утром 11 июля 2019 года, в полицию Кировского района обратился 21-летний гражданин. В заявлении он сообщал, что вечером ранее, 10 июля, возле дома 7 по Дачному переулку, четверо неизвестных мужчин напали на него и, применив физическую силу, похитили 85 тыс рублей, которые находились в сумке-борсетке потерпевшего.

Позже, возле дома 101 на проспекте Ветеранов, по подозрению в причастности к данному преступлению был задержан 22-летний гражданин, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двоих мужчин задержали после провалившейся кражи в банке в Сертолово.