Двоих мужчин задержали после провалившейся кражи в банке в Сертолово

Полиция Петербурга задержала двоих мужчин. Их подозревают в покушении на кражу денег из банкомата в городе Сертолово Всеволожского района Ленобласти.

В домах подозреваемых нашли шапки-маски, одежду, обувь и телефоны. Правоохранители полагают, что все это использовалось при краже.

Инцидент произошел около четырех часов утра 12 июля. Неизвестные, по версии следствия, проникли в офис банка по улице Молодцова. Туда они пришли за деньгами. Забрать их они пытались путем подрыва банкомата с помощью газовой смеси. Но задуманное осуществить не удалось.

«Не доведя свой преступный умысел до конца, и ничего не похитив, скрылись с места происшествия», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти,

В попытке кражи подозревают мужчин 22 и 27 лет. Оба они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция раскрыла кражу телефона в поселке Металлострой.