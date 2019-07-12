В детском лагере под Петербургом развратили семилетнего мальчика

В одном из детских лагерей Курортного района Петербурга двое неизвестных совершили развратные действия в отношении семилетнего мальчика.

Как стало известно Gazeta.SPb, с заявлением в полицию обратилась мать ребенка — 45-летняя работница кухни в детском лагере. Женщина утверждает, что вечером 11 июля двое неизвестных воспитанников лагеря пристали к её сыну. В результате мальчик стал жертвой развратных действий.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в лесу в Красносельском районе Петербурга изнасиловали девочку-подростка 2002 года рождения. О произошедшем рассказала мать пострадавшей. Она утверждает, что неизвестный насильник 10 июля напал на её дочь и скрылся. Информацию проверяет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.