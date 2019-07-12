У жительницы Центрального района похитили имущество на 100 тысяч рублей

У женщины похитили украшения и телефон. Фото: Pixabay

У женщины похитили украшения и телефон. Фото: Pixabay

В четверг, 11 июля, около 9 часов утра в отделение полиции по Центральному району Санкт-Петербурга обратилась 48-летняя гражданка.

Женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что у неё пропало ценное имущество, а именно золотые украшения и мобильный телефон.

Пропажу личных вещей гражданка заметила около пяти часов утра у дома 9 по переулку Джамбула.

Общую сумму причиненного ей ущерба пострадавшая оценила в 95,5 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На сегодняшний день по факту обращения женщины сотрудниками полиции проводится проверка для установления обстоятельств случившегося. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе у мужчины похитили 85 тысяч рублей.