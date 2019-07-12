В Петроградском районе 15-летний школьник украл скутер

В четверг, 11 июля, в отделение полиции по Петроградскому району Санкт-Петербурга обратился 18-летний юноша с информацией о пропаже скутера.

Потерпевший сообщил сотрудникам правоохранительных органов о том, что во вторник, 9 июля, около половины седьмого часов вечера неизвестный злоумышленник совершил хищение его скутера.

Транспортное средство было припарковано во дворе дома 8 по улице Ленина, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Юноша оценил причиненные ему ущерб в 80 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось по «горячим» следам раскрыть данное преступление и задержать подозреваемого.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 15-летний подросток, который полностью изобличен в совершении преступления. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что два школьника избили петербуржца и похитили его телефон.