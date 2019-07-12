Полиция Петербурга разыскивает похищенные иномарки

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по поимке и задержанию злоумышленников.

9 июля в полицию Невского района поступило заявление от гражданина 1986 года рождения об угоне автомобиля «Лексус ES250», стоимость которого составляется 2 млн рублей, в период с 8 по 9 июля 2019 года по адресу пр. Александровской фермы. По факту произошедшего 11 июля сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 КУ РФ («Кража»), сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также 11 июля в полицию Выборгского района поступило сообщение от 27-летнего мужчины. В нем он заявил, что в период с 29 июня по 11 июля 2019 года по адресу ул. Сикейроса, д. 6/1 неизвестным совершено хищение автомобиля «Лексус RX350», принадлежащего заявителю. Стоимость ущерба составила 4 миллиона 360 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Московском районе нашли угнанный ВАЗ.