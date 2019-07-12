ФСБ задержали участников преступной группы вымогателей

Сотрудники ФСБ совместно с оперативниками уголовного розыска задержали пятерых мужчин. Их подозревают в вымогательстве у жителя Петербурга 1,1 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, двое из задержанных оказались жителями Ленобласти, еще трое — уроженцы Дагестана. Следствие полагает, что мужчины состоят в этнической организованной преступной группе.

Инцидент произошел летом 2018 год в кафе «Френдз Бар» на улице Крыленко. По версии следствия, злоумышленники пытались выбить несуществующий долг у 36-летнего петербуржца. Угрозами им удалось забрать у мужчины автомобиль Nissan стоимостью 600 тыс. рублей. Петербуржцу был нанесен легкий вред здоровью.

У задержанных изъяли телефон, ноутбук, планшет, боевой пистолет, патроны, автомобиль и 200 тыс. рублей. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у 48-летней петербурженки похитили имущество на 95,5 тыс. рублей.