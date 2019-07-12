Сотрудник автосервиса из Петербурга украл машину для любимой

Петербуржец хотел подарить девушке машину. Фото: pixabay.com
Петербуржец хотел подарить девушке машину. Фото: pixabay.com

В Петроградский районный суд Петербурга направлено дело сотрудника автосервиса Евгения Лебедева. Его обвиняют в похищении авто.

По версии следствия, Лебедев в марте 2019 года похитил Nissan одного из клиентов автосервиса. Получив ключи от владельца, он воспользовался его отсутствием и угнал автомобиль.

Машину 35-летний сотрудник автосервиса собирался подарить своей девушке.

«В ходе предварительного расследования Лебедев свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Обвинительное заключение по делу ведомство утвердило.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Московском районе Петербурга угнали ВАЗ. Машина была припаркована у дома на Дунайском проспекте. В похищении автомобиля подозревают двоих 17-летних юношей. Подросткам выдана подписка о невыезде.

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