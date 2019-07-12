Посетителя ночного клуба A2 ограбили, подсыпав ему что-то в алкоголь

В ночном клубе в Петербурге ограбили мужчину. Фото: pixabay.com
В ночном клубе в Петербурге ограбили мужчину. Фото: pixabay.com

Неизвестные ограбили посетителя ночного клуба A2 в Петроградском районе Петербурга. Мужчина уверен, что ему подсыпали что-то в алкоголь.

Инцидент произошел в конце июня, но в полицию мужчина обратился только спустя две недели. Все это время он приходил в себя и лежал в отделении токсикологии НИИ скорой помощи, сообщает 78.ru.

В больницу, по данным источника в правоохранительных органах, его увезли на скорой из ночного клуба. Мужчина утверждает, что ему подсыпали какое-то вещество в напиток, после чего он потерял сознание.

В себя посетитель A2 пришел только спустя несколько дней после ночи в клубе. При себе он не обнаружил смартфон, наушники и дорогие часы. Помимо этого, злоумышленники сняли с его карты несколько тысяч. Общая сумма ущерба составила 445 тыс. рублей.

Полиция разыскивает предполагаемых грабителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали предполагаемых участников преступной группы вымогателей.

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