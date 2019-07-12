Десять петербуржцев попались на развод при обучении вождению

Дело о мошенничестве при обучении вождению направлено в Василеостровский районный суд. Из-за действий злоумышленников пострадали десять человек.

Обвиняемой по делу проходит жительница Петербурга. По версии следствия, она за деньги предлагала людям уроки вождения для развития и восстановления навыков. При этом обучать их не собиралась.

Уроки вождения оплатили десять петербуржцев. Суммарно они внесли порядка 110 тыс. рублей, сообщает прокуратура Петербурга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвинительное заключение в отношении петербурженки утвердила прокуратура Василеостровского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гендиректору турфирмы грозит до 4 лет в исправительной колонии общего режима за мошенничество в сфере туризма. Сумма ущерба от её действий составила более 2 млн рублей.