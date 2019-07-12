Бузова накормит петербуржцев бузбургерами и бузпиццей

В Петербурге открывается ресторан Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/buz.food
В Петербурге открывается ресторан Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/buz.food

В торгово-развлекательном центре «Галерея» откроется ресторан телеведущей и певицы Ольги Бузовой BUZfood. Ожидается, что заведение начнет работу осенью.

«Точную дату открытия назвать пока не могу, но планируется открытие в этом году, осенью», — приводит слова директора певицы Арама Арчера 78.ru.

В меню BUZfood гостей ждут бузбургеры, бузпицца, бузцерарь, буррата «Мало половин», салаты «Экоистка» и «Привыкаю», ролл «Равновесие», а также коктейли и лимонады «Сама по себе», «Хит парад» и «Поцелуй на балконе». Названия их отсылают к хитам Бузовой.

Эта первая точка BUZfood за пределами Москвы. Сейчас в столице работает два заведения. Средний чек там составляет более 1 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ольга Бузова станет участницей новой версии известного шоу «Форт Боярд». Об участии телеведущая рассказала в Instagram.

галерея новости спб ольга бузова ресторан
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти на выходных похолодает до +1 градуса
В Выборгском районе пьяная мать забила сына до смерти из-за игры на компьютере
Бузова накормит петербуржцев бузбургерами и бузпиццей
Десять петербуржцев попались на развод при обучении вождению
В Госдуме предлагают увеличить срок льготного погашения штрафов на 10 дней
Незаконная свалка в поселке имени Свердлова увеличилась в размерах
В Москве потушили 150-метровый пожар в здании архива культуры и искусства
В Кронштадте прошел международный фестиваль парусного спорта