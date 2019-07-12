Пенсионер на Lexus врезался в бензовоз на «Коле»

Водителя легковой машины и пассажира госпитализировали.

Пенсионер на автомобиле Lexus врезался в бензовоз на трассе «Кола» в пятницу, передают в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 12 июля. Пострадали два человека.

Авария в Кировском районе Ленобласти произошла на 74 км автодороги “Кола” около 16:40. Водитель Lexus RX400, 72-летний пенсионер выехал на трассу со второстепенной дороги и врезался прямо в бензовоз Volvo. После аварии водителя легковой машины и его спутницу, 60-летнюю женщину, госпитализировали с травмами средней тяжести. Бензовоз и его водитель не пострадали, угрозы воспламенения топлива не было.

За четверг 11 июля в Ленобласти в ДТП пострадали 11 человек, двое погибли, общее число ДТП составило 68 случаев, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за один день в Ленобласти на дорогах пострадали 30 человек.