На дорогах Ленобласти в среду пострадали 30 человек

Показатель в 6 раз выше, чем за предыдущий день, и в 4 раза больше чем в Петербурге.

За прошедшую среду 10 июля на дорогах Ленобласти пострадали 30 человек. Это в 6 раз больше, чем во вторник 9 июля и в 4 раза больше, чем в Петербурге за тот же день.

Инспекторы ГИБДД Петербурга и Ленобласти 11 июля сообщают о 55 ДТП на дорогах региона за 10 июля — число аварий ниже показателя за 9 июля на одну. При этом в ДТП пострадали 10 детей, два человека погибли, из них один — несовершеннолетний.

В Санкт-Петербурге за тот же день на дорогах произошло 318 ДТП, семь человек доставили в больницу после аварий. При этом в Ленобласти не было сильного дождя или других погодных условий, которые могли бы объяснить такие аномальные цифры.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП на “Коле” с КАМАЗом погибла девочка-подросток.